Sinop Kent Konseyi Kadın Meclisi'nden depremzedelere destek

SİNOP (AA) - Sinop Kent Konseyi Kadın Meclisi, deprem bölgesinden gelen misafir ailelere destek olmaya devam ediyor.

Meclis Başkanı Handan Yılmazer Turan, Sosyal Uyum ve Dayanışma Merkezi oluşturulmasının ardından depremin ilk gününden ri besahada olduklarını söyledi.

Ekip olarak depremzedelere psikolojik yönden nasıl yaklaşılması ve yardımcı olunması konusunda uzmanlardan eğitim aldıklarını ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Sosyal Uyum ve Dayanışma Merkezi'nde 20 kişiden oluşan bir ekiple kıyafet reyonu, gıda reyonu, temizlik ve hijyen reyonu, kırtasiye reyonu hazırladık. Başta belediye olmak üzere esnaf ve vatandaşlarımızın desteği ve yardımlarıyla depremzedelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bize ulaşan depremzedelerden hiç kimseyi geri çevirmemeye gayret ettik. Şimdi ramazan ayı içinde bulunmamız nedeniyle ramazan kolisi ve gıda, market çekleri ile depremzedelere yardımcı olmaya devam ediyoruz."





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