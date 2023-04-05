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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta 73 yaşındaki kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

AA

Sinop'ta 73 yaşındaki kişi dolandırılmaktan son anda kurtuldu

SİNOP ( AA) - Sinop'ta kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya para göndermek üzere olan kişi polis tarafından engellendi.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, eşinin telefonla konuşarak evden çıktığını ve kendisine ulaşamadığını belirterek yardım istedi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 73 yaşındaki M.T. isimli vatandaşın il merkezinde bulunan bir bankadan dolandırıcılara yüklü miktarda para göndermek üzere olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından ikna edilen M.T, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

M.T, telefonla arayan kişinin kendisini komiser olarak tanıttığını ve kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini belirterek, yardımcı olmak için para talep ettiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise telefonla arayıp kendini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp, para veya altın isteyen kişilere güvenilmemesi, telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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