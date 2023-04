Boyabat'ta depremzedeler için iftar programı düzenlendi

SİNOP (AA) - Boyabat Kaymakamlığı ilçeye gelen depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen programda, Sinop Vali Yardımcısı ve Boyabat Kaymakam Vekili Ahmet Berkay Deniz, depremzede vatandaşlarla sohbet edip, ihtiyaçlarını ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu.

Deniz, depremzede vatandaşların bütün ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her zaman başımızın tacılar, ne kadar kalırlarsa kalsınlar elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız. Ramazan kolilerimizi dağıtıyor, çocuklarımızı okula yerleştiriyor, iş bulmak için istihdam kapısını zorlamaya çalışıyoruz. Burada mümkün olduğunca rahat etsinler. Boyabat'tan eski yerlerine dönüşlerinde güzel anılar götürsünler. Her zaman minnetle, hürmetle, özlemle ansınlar istiyoruz. Mevcut yaşam koşullarını bir nebze yükseltebiliyorsak, bizim için daha büyük mutluluk olamaz. Bundan sonra da kim gelirse gelsin, kim olursa olsun elimizden geldiğince çabalarımız devam edecek."

Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da "Boyabat Kaymakamlığı deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımıza kapılarını, yüreklerini açmışlardır. Elimizden ne geliyorsa, gücümüz ne yetiyorsa kardeşlerimizle beraberiz. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Rabbim bu özelliğimizi, bu güzelliğimizi bozmasın, daim eylesin inşallah. Depremzede kardeşlerimiz bütün ihtiyaçlarını, taleplerini bize iletebilirler, elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu İslami ve insani bir görevdir." dedi.

İftar programına Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Cihan Tosunoğlu, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk ve depremzede vatandaşlar katıldılar.





