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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta anaokulu öğrencileri için kütüphane gezisi düzenlendi

AA

Sinop'ta anaokulu öğrencileri için kütüphane gezisi düzenlendi

SİNOP( AA) - Erfelek ilçesindeki bir anaokulunun öğrencileri il merkezindeki kütüphaneyi ziyaret etti.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Erfelek 23 Nisan Anaokulu öğrencilerine öğretmenleri ve görevliler tarafından kütüphane ortamı, kitaplar ve bölümler tanıtıldı.

Minik öğrenciler kütüphanenin çocuk bölümünden kendilerine verilen hikaye kitaplarını merakla inceledi.

Kütüphane görevlileri de miniklere kütüphanede uyulması gereken kurallar ve kütüphanenin kullanım amaçlarıyla ilgili bilgi verdi. Sınıf öğretmenleri ise öğrencilere kütüphanede nasıl araştırma yapacaklarını ve bilgi edineceklerini anlattı.

Kütüphane Müdürü Erol Akarslan, "Kütüphane iyileştirir" teması adı altında çeşitli etkinlikler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle ilçelerden gelen anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak küçük yaşta kütüphanenin ve kitap okumanın önemini kavratmak amacıyla çeşitli ziyaretler yapılıyor. Bu ziyaretler kapsamında kütüphane tanıtımı ve kullanımının yanı sıra kitap okuma etkinlikleri, boyama ve resim yapma etkinlikleri, kitap alışverişleri konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır."

Anaokulu öğretmeni Emine Akça ise, "Sinop'a gelmeden önce çocuklarımıza önce kütüphanelerin görsellerini gösterdik ve videolarını izlettik. Büyük kütüphaneleri gözlemledik. Daha sonra anaokulu öğrencilerimizle birlikte Sinop'ta, içeriği çok zengin olan Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ne geldik. Çocuklarımıza burada kitapların önemini anlatarak onları kütüphaneyle bütünleştirmeyi, kitap alışkanlığı, kitap sevgisini, kelime hazinesini zenginleştirmek, dünyalarında kitap olsun ve yaşayarak ortamı görsünler istedik. Çocuklarımız da çok mutlu oldu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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