Boyabat'ta "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim" programı düzenlendi

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SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Programı" düzenlendi.

Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda iki seans olarak düzenlenen programda toplam 980 ilkokul ve ortaokul öğrencisine, spor kültürü ve olimpik spor dallarıyla ilgili eğitim verildi.

Spor Kültürü Olimpik Eğitim Projeler Koordinatörü Sibel Yazgan Tel, öğrencilere yönelik sunumunda spor dallarında başarıya ulaşmanın azimli olmak, vazgeçmemek, pes etmemek, adil ve dürüst ve saygılı olmaktan geçtiğini söyledi.

Spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için çocukların erken yaşlarda spor ile tanıştırılması gerektiğini belirten Tel, "Çocuklara gelecek planları için ilham verdik. Sporun eğlenceli ve yararlı bir aktivite olduğunu anlattık. Spor yapmaya teşvik ettik. Olimpizmin ne olduğunu anlattık. Çevre bilincini geliştirdik. Fair play'ı anlattık." dedi.

Programa Boyabat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Halil Emre Kaya, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

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