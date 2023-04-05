Sinop'ta seçim güvenliğiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta Vali Yardımcısı Abdullah Şahin başkanlığında seçim güvenliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıya Sinop İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, gazeteciler ve ilgililer katıldı.

Seçim günü alınacak tedbirleri paylaşan Şahin, "Bu seçim süreci içerisinde basın mensuplarını seçim süreci mevzuatlarını ve bu süreçlerde uyulması gereken kurallarla ilgili olarak bir farkındalık toplantısı düzenleyerek hem iletişim halinde olalım hem de kurumlarımız birbirleriyle tanışsın istedik. Burada basın kuruluşlarını baz alarak bundan sonraki süreci de sağlıklı bir şekilde yönetmek istedik. Seçimin bütün aktörleriyle bu toplantıyı düzenledik." dedi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan önlemler ve alınacak tedbirlere ilişkin sunum yapıldı.

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