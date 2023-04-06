Ayancık'ta 23 Nisan Futbol Turnuvası düzenlendi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde ilkokullar arasında 23 Nisan Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Ayancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ayancık Gazi Stadı'nda düzenlenen turnuvaya 3 okulun futbol takımı katıldı.

Üç gün süren turnuvada minikler kıyasıya mücadele ederken Ayancık Fatih İlkokulu'nun futbol takımı birinci oldu.



Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verileceği belirtildi.

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