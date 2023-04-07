Sinop HEM'de 4 bin 83 kursiyere sertifika verildi

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SİNOP (AA) - Sinop Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu'nda 1 Eylül 2022-6 Nisan 2023 tarihlerinde kursları başarıyla tamamlayan 4 bin 83 kişiye sertifika verildiği bildirildi.

Sinop HEM ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Turgay Altun, AA muhabirine, 1 Eylül 2022-6 Nisan 2023 tarihlerinde açtıkları 170 kursa 9 bin 371 kursiyerin katıldığını, bu kişilere el işi, sanat ve meslek gibi eğitimi verdiklerini söyledi.

Merkezlerinde 135 usta öğretici bulunduğunu belirten Altun, "HEM, bu eğitim öğretim yılında geçmiş yıllara oranla daha fazla rağbet gören, daha fazla kursiyer sahibi olan bir kurum haline geldi. Bu dönemde kayıt yaptıran kursiyerlerden başarılı olan 4 bin 83'üne sertifikalarını dağıttık. Kalan kursiyerlerimizin eğitimi devma ediyor." dedi.



Kurslarına katılanların 3 bin 778'inin erkek, 5 bin 593'ünün kadın olduğuna dikkati çeken Altun, "300'e yakın landa kursumuz var. Aktif olarak 170 kursla eğitim öğretime devam ediyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ilimize gelen vatandaşlarımız için de Kredi ve Yurtlar Kurumunda çeşitli kurslar açtık." diye konuştu.





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