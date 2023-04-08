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SİNOP (AA) - Sinop'ta seyir halindeyken yangın çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.K. idaresindeki 57 EB 444 plakalı otomobilde, Sinop-Boyabat kara yolunun 27'nci kilometresinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Ön camının patlaması üzerine M.K'nin kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarında toprak alana girerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.



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