Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yılı kutlanıyor

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SİNOP (AA) – Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü nedeniyle Boyabat ilçesinde tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunundu ve İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Beyazıt Camisi'nde şehitler için mevlit okutularak dua edildi.

Törene, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen ve diğer ilgililer katıldı.

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