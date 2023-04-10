Sinop'ta vatandaşlara kan bağışında bulunma çağırısı yapıldı

SİNOP (AA)- Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Muharrem Coşkuner, vatandaşlardan kan bağışında bulunmalarını istedi.

Coşkuner, AA muhabirine, her ramazan ayında olduğu gibi bu dönemde de kan bağışçı sayısında önemli bir düşüş yaşandığını söyledi.

Mevcut kan stoklarında ciddi derecede azalma yaşandığına dikkati çeken Coşkuner, şöyle konuştu:

"Vatandaşlardan İskele Meydan'ında seyyar olarak bulunan mobil kan aracına gelerek kan bağışında bulunmalarını önemle rica ediyoruz. Ramazan ayı öncesinde günlük 20-25 ünite civarında kan bağışı alınırken, şu anda bağış sayısı 10 ünitenin altına düştü. Bunun sebeplerinden birisi oruçlu vatandaşlarımızın olması, diğeri de kan alma biriminin iftardan sonra 23.00'e kadar açık olduğunu bilmemesi. Bu kapsamda hastanedeki kan stoklarımız da kritik seviyelerin altına düşmüş durumda. Yani rutin ameliyatların yanı sıra kan ile ilgili tedavileri bir kenara bıraktık, acil bir durumda dahi kan bulmakta artık zorlanıyoruz. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır."

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