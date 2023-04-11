Sinop merkezli uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 3 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kökünü kurutma operasyonu "kapsamında Sinop, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ekipler tarafından 26 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 zanlı daha aranıyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.