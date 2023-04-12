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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta balıkçılar verimli geçen sezonun mutluluğunu yaşıyor

AA

Sinop'ta balıkçılar verimli geçen sezonun mutluluğunu yaşıyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - 1 Eylül 2022'de başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunun verimli geçmesi Sinoplu balıkçıları memnun etti.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta balıkçılar, sezonun bitmesine kısa bir süre kala teknelerini liman ve barınaklara çekerek bakıma almaya başladı.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, yeni sezona kadar hazırlıklarını sürdürecek.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, çok güzel ve verimli bir av sezonunu geride bıraktıklarını söyledi.

Balıkçılar olarak son yılların en verimli sezonunu geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ünlü, "Palamutta 50-60 senenin bolluğu yaşandı." dedi.

- "Umudumuz gelecek sezonda da bu bolluğun devam etmesi"

Ünlü, Karadeniz'de yaşanan balık bolluğunun gelecek sezonda da devam etmesini umduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yani geriye doğru gittiğimiz zaman palamutta son 50-60 senenin balıkçılığı oldu. Yine hamsi olmayacak derken çok güzel bir hamsi avı oldu. Karadeniz boğaz ağızından Samsun hudutlarına kadar güzel balıkçılık oldu. Çok güzel, verimli, bol ve bereketli bir balıkçılık oldu. Umudumuz gelecek sezonda da bu bolluğun devam etmesi."

Sinoplu balıkçılar olarak sezona paydos dediklerini aktaran Ünlü, "Şimdi teknelerin ve ağların bakımları başladı. 1 Eylül'e kadar bu böyle devam edecek. Tabii 12 metre ve altı tekne sahiplerimiz avlanmaya devam edecekler. Yılın 12 ayı onlar çalışmaya devam ediyor. Onlar bu tarihten itibaren barbunya, istavrit ve mezgit gibi dip balıklarını tutabiliyorlar. Bu balıklarla tezgahlarımızı süsleyecekler." diye konuştu.

Balıkçı Mert Kanal da uzun süreden sonra verimli bir sezonu yaşadıklarını dile getirdi.

Palamutla başlayan av sezonunun diğer balık türlerinin avlanmasıyla devam ettiğine işaret eden Kanal, "Palamutta son yılların en verimli sezonu yaşandı. Peşine hamsi bol oldu. Ondan sonra da devam ediyor. Deniz hala bereketli. İstavrit oluyor, mezgit oluyor. Kalkan balığı keza şu anda zamanı ki görüntü iyi görünüyor. İnşallah umarız bu daha da devam eder." ifadelerini kullandı.

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