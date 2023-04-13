Sinop'ta dolandırıcılara yönelik "çelme" operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, evrakta usulsüzlük yaparak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 90 bin litre akaryakıtı evrakta usulsüzlük yaparak kayıt dışı satıp kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İlçede faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı "çelme" adı verilen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada, usulsüz olarak satılması planlanan 60 litre akaryakıt, bir tabanca, 3 elektronik kayıt ünitesi, suç unsuru doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ç, M.O.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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