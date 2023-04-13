Sinop'ta ağlara takılan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürdü

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SİNOP (AA) - Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağlarına takılan kalkan balıkları, kilosu 500 liradan satılıyor.

Kentte 12 metre ve altındaki tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçılarının yüzü, avladıkları kalkan balığıyla güldü.

Geçmiş yıllara oranla bu sezon daha fazla ağlara takılan kalkan balıkları tezgahlarda kilogramı 500 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, uzun yıllar sonra kalkan balığı avcılığında artış yaşandığını söyledi.

Kentteki tüm tezgahlarda kalkan balığı bulmanın mümkün olduğuna işaret eden Kanal, "Haziran ayı sonlarına kadar bölgemizde kalkan avcılığı devam edecektir. Şimdilik görüntü çok iyi. Ağlara bol diyeceğimiz şekilde kalkan balıkları takılıyor." dedi.

Kanal, kalkan balığı fiyatının ilerleyen günlerde düşmesini beklediklerini dile getirerek, bereketli başlayan avcılığın artarak sürmesini arzu ettiklerini kaydetti.





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