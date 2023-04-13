Sinop'tan deprem bölgesi Hatay'a insani yardım malzemesi gönderildi

En büyük gezegenin uydularında yaşam mümkün mü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'tan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan yardım tırının Hatay'a uğurlanması amacıyla düzenlenen programda konuşan Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, deprem bölgesine yardımlarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Üç gün içinde Hatay'a üç tır dolusu insani yardım malzemesi göndereceklerini vurgulayan Şahin, "Tırların hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz de Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor. Biz de buradan çalışmalara destek veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından dua edildi ve yardım tırı, AFAD aracılığıyla Hatay'a uğurlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.