Ayancık’ta AK Parti Sinop milletvekili adayları tanıtıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde AK Parti Sinop milletvekili adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Sinop Milletvekili ve milletvekili adayı Nazım Maviş, milletvekili adayı Seyit Ali Çetin ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ile partililer katıldı.

Maviş, seçime bir ay gibi kısa bir süre kaldığını belirtti.

Aynı günkü heyecanla yine bir seçime hazırlandıklarını dile getiren Maviş, "İnanç ve heyecanla 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışacağız. Sinop'tan iki milletvekili çıkararak devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından milletvekili adayları Maviş ve Çetin, partililere tanıtıldı.





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