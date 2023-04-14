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Ayancık’ta AK Parti Sinop milletvekili adayları tanıtıldı

AA

Ayancık’ta AK Parti Sinop milletvekili adayları tanıtıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde AK Parti Sinop milletvekili adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Sinop Milletvekili ve milletvekili adayı Nazım Maviş, milletvekili adayı Seyit Ali Çetin ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ile partililer katıldı.

Maviş, seçime bir ay gibi kısa bir süre kaldığını belirtti.

Aynı günkü heyecanla yine bir seçime hazırlandıklarını dile getiren Maviş, "İnanç ve heyecanla 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışacağız. Sinop'tan iki milletvekili çıkararak devam edeceğiz." dedi.

Konuşmasının ardından milletvekili adayları Maviş ve Çetin, partililere tanıtıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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