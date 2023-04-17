AK Parti Sinop Milletvekili Maviş, Boyabat ilçesini ziyaret etti

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili ve milletvekili adayı Nazım Maviş, Boyabat ilçesini ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında partisinin ilçedeki seçim bürolarının açılışlarına katılan Maviş, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin bugüne kadar yapılan diğer seçimlerden farklı olduğunu söyledi.

Boyabat insanının vatanına bağlı olduğunu vurgulayan Maviş, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki bizim anlımızın akıyla 20 yıldır bu ülkeye yaptığımız hizmetlerin karşılığını bu millet, bir kez daha verecek. Kendi otomobilini üretmiş bir Türkiye istemedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan güçlü Türkiye istiyor. Boyabat bize her zaman en büyük desteği verdi. En büyük coşkuyla, inançla, heyecanla liderinin peşinde oldu. Şimdi sadece Cumhurbaşkanımızı seçtirmekle kalmayacağız. Allah'ın izniyle iki vekilimizi de Meclise seçtirmeye çalışacağız."

Maviş'e ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili adayı Seyit Ali Çetin de eşlik etti.

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