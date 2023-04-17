Boyabat'ta çeltik üreticileri bilgilendirildi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik üreticilerine üründe dönüm başı üretimin artırılması teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık koordinesinde 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, Boyabat’ta bu sezon 33 köyde çeltik hasadı yapılacağını söyledi.

Hasat öncesi üreticilere üründe kalite ve verimin artırılması noktasında bilgiler aktarıldığını vurgulayan Usta, “Program yararlı oldu. İnşallah bol ve kaliteli ürün alacağımız bir sezon olur." dedi.

Usta'nın konuşmasının ardından Ziraat Mühendisi Cihan Bakan, üreticilere, sertifikalı tohum kullanımı, çeltik çeşidi, dönüme göre kullanılacak ilaç ve oranı, gübre çeşidi, sulama ve yetiştirilme sürecindeki çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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