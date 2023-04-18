Boyabat'ta afetzedelerle depremde gönüllü çalışanlar bir araya geldi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde afetzedeler ile deprem bölgesinde gönüllü olarak görev yapanlar, iftarda bir araya geldi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen programda konuşan Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, afetzede ve gönüllü yardımseverlerle aynı masayı paylaşmaktan onur duyduğunu söyledi.

Her zaman afetzedelerin yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Deniz, şöyle konuştu:

"Allah nice ramazanlara, iftarlara, nice Kadir Gecelerine kavuşmayı nasip etsin. Devletimiz, her zaman sizin yanınızda olmaya, ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam edecek. Sizlerin sorunu, sıkıntısı bizim de sıkıntımız, sorunumuzdur. Bugün deprem bölgesine gönüllü olarak gitmiş, çalışmış arkadaşlarımızı da davet ettik, misafir ettik. Sıhhi tesisatçılarımız, elektrikçilerimiz Kahramanmaraş Elbistan'a, berberlerimiz Nurhak'a gitti. Hatta gidemeyen arkadaşlar da giden arkadaşların araçlarının yakıt parasını karşıladı. Onlar da gitmiş kadar oldular. Hepsinden Allah razı olsun."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.