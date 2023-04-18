Saraydüzü’nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

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SINOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Saraydüzü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Tugay Kalkanlı, Belediye Başkanı Hasan Peker, diğer ilgililer ile depremzedeler katıldı.

Kalkanlı, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, sorun ve talepleri dinledi.

Depremzede vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Kalkanlı, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Program, şehitler için edilen dua ile son buldu.





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