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Sinop'a sezonun ilk kruvaziyeri bayramda gelecek

AA

Sinop'a sezonun ilk kruvaziyeri bayramda gelecek

SİNOP (AA) - Karadeniz'in önemli doğal liman kentlerinden Sinop, Ramazan Bayramı'yla sezonun ilk kruvaziyerini ağırlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop olarak kruvaziyer turizmini bayramla açacaklarını söyledi.

Bayramın birinci gününde, Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket edecek Panama bandralı "Astoria" adlı kruvaziyerin kent limanına yanaşacağını ifade eden Süren, geminin iki gün süreyle Sinop'ta kalacağını ifade etti.

Süren, aynı geminin yıl boyunca kente 30 sefer daha yapacağını belirterek, "Bu bayramla birlikte başlayacak seferler eylül ayına kadar devam edecek. Özellikle haziran ve eylül ayları arasında seferler yoğunlaşacak. Kent turizmi açısından çok önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Seferlerin bu kadar erken bir dönemde başlıyor olması da memnuniyet verici." diye konuştu.

Süren, kentteki esnafın da turistleri ağırlamaya hazır olduklarını aktararak, esnafa gerekli tüm bilgilendirmelerin yapıldığını kaydetti. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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