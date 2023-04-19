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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta konuştu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sinop'ta konuştu:

SİNOP (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu birleşme, birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye'ye getireceği refahı, Türkiye'ye getireceği hakça paylaşımı, Türkiye'ye getireceği sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini, eğitimde, sağlıkta devletin öne geçip sosyal adaleti sağlamasını göreceğiz." dedi.

Akşener, Sinop İskele Meydanı'nda sağanak altında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile parti otobüsünün üzerinden partilileri selamladı.

Konuşmasına olumsuz hava şartlarına rağmen kendilerini meydanda bekleyenlere teşekkür ederek başlayan Akşener, birleşe birleşe kazanma halinin ülke demokrasisine çok önemli kazanımlar getireceğini söyledi.

AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, seçimi kazanmaları durumunda bugüne kadar yaşanan tüm haksızlıkların son bulacağını ifade etti.

Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden söz eden Akşener, Yavaş dönemi öncesi Ankara'da 801 milyon dolara park yapıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Sizin çocuklarınız ağladı, sizin çocuklarınız umutsuz, sizin çocuklarınız mutsuz. İşte o nedenle bu harami düzeni beraber düzelteceğiz. Özellikle gençler, sizden rica ediyorum. Yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz. Millet İttifakı'nda iki siyasi parti var, onu göreceksiniz. Başta Sayın Kılıçdaroğlu'nu göreceksiniz, mührü oraya basacaksınız. Sonra da CHP ile İYİ Parti'yi göreceksiniz. Tabii CHP'ye oy verenler versinler ama ben İYİ Parti'ye de oy istiyorum. Dolayısıyla bu birleşme, birleşe birleşe kazanma halinin Türkiye'ye getireceği refahı, Türkiye'ye getireceği hakça paylaşımı, Türkiye'ye getireceği sosyal devlet anlayışını, fırsat eşitliğini, eğitimde, sağlıkta devletin öne geçip sosyal adaleti sağlamasını göreceğiz."

Yavaş ise belediye olarak yaptıkları hizmetlerden örnek vererek, şunları söyledi:

"Millet İttifakı'ndan hiç kimse, bize oy vermiyor diye Cumhur İttifakı'ndan kimseye kötü bir şey söylemiyor. Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Eğer herkes tek tip düşünecek olsaydı tek yaratırdı. Zaten bir yerde herkes aynı düşünüyorsa orada kimse bir şey düşünmüyordur, biri onların yerine düşünüyor demektir. Dolayısıyla insanlar birbirinin görüşüne, seçimine saygı duyacak. Bu nedenle Millet İttifakı olarak oy vermeyenleri kötülemediğimiz gibi düşman olarak da görmüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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