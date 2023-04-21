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Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor

AA

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Avrupa Birliği'nin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, kapılarını yeniden ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Kentte 1887'den 1999'a kadar hapishane olarak kullanılan, 2000'de ise müzeye çevrilerek ziyarete açılan Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesinde, Temmuz 2020'de başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanıyor.

Aslına uygun restore edilen müzede, proje kapsamında sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı alanlar ile deniz müzesi de oluşturuluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesinin, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 5 müze arasında yer aldığını söyledi.

Tarihi yapının tekrar ne zaman ziyarete açılacağı yönünde sıkça sorularla karşılaştıklarını belirten Süren, kamuoyundan gelen talebin karşılanması için sürecin hızlı ilerletildiğini vurguladı.

Süren, şu bilgileri paylaştı:

"Restorasyon çalışmaları 24 aylık planı kapsıyordu. 5-6 aylık sarkmayla süreç devam etti. Önümüzdeki haziran ayının 20'si civarında açılması gerekiyor. Yüklenici firma çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içinde geçici kabul aşaması olacak, Bakanlığımız tarafından teslim alınacak. Kısa sürede hazır hale getirilerek 20 Haziran gibi ziyarete açılmış olacak."

Restorasyon çalışmaları sırasında tarihi dokunun tamamen korunduğunun altını çizen Süren, "Bunun yanında sosyal donatı alanları, kafeteryalar, kültür ve sanat etkinliklerinin yapılabileceği atölyeler oluşturuldu. Fonksiyon olarak da edebiyat müzesi, denizcilik müzesi gibi fonksiyonlar veriliyor. Bu fonksiyonlandırma belki ziyarete açılmaya yetişmeyebilir çünkü peyderpey zaman içinde fonksiyonlandırılacak." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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