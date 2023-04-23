23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cengiz Topel Ortaokulu'nda devam eden törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunup, hazırlanan gösteriler sahnelendi.

Program sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Enver Yılmaz tarafından başarı belgeleri verildi.

Törene, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gizem Güçtekin Kutu ve diğer ilgililer katıldı.





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