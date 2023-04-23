Boyabat'ta bayramlaşma programı düzenlendi

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SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde Kaymakamlık tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçedeki bir çay bahçesinde gerçekleştirilen programda, Kaymakamlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yılmaz, katılımcıların bayramlarını kutladı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, iki bayramı bir arada yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Daha nice bayramlarda bir araya gelmeleri temennisinde bulunan Yılmaz, "Allah nice bayramlara mutlu ve şen bir şekilde yetişmeyi nasip etsin. Allah yaptığımız ibadetleri ve dualarımızı kabul etsin. Bugün Ramazan Bayramıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızla birlikte hepimizin bayramı kutlu olsun." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve diğer protokol üyeleri katıldı.







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