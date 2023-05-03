Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boyabat mitinginde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boyabat mitinginde konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boyabat mitinginde konuştu:

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden tek isteğim var, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Bu kadar kavga yetmedi mi Allah aşkına, kamplaşma yetmedi mi? Devlette liyakati sağlayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, CHP Genel Başkanı olarak beşinci kez Boyabat'a geldiğini söyledi.

Boyabat'ta partilerinin oy oranının az olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunda suçlunun Boyabat halkı değil, kendileri olduğunu dile getirdi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ettiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, Boyabat halkının da artık değişim istediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Karayollarında çalışan taşeron işçilerin mitinglerine katılmalarına izin verilmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Ben taşeron işçileri biliyorum. Onlar da buraya geleceklermiş ama izin vermemişler. Buradan Karayollarının taşeron işçilerine selamlarımı gönderiyorum. Hiç meraklanmayın, hepinize kadro vereceğim. Onlar gibi değil, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, devlet kadrolu elaman çalıştırır. Devlet ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen diye öğretmenler arasında da ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir. Bizim evlatlarımızı yetiştiriyor. Birisi alıyor 100 lira, birisi alıyor 250 lira, birisi alıyor 1000 lira. Bu nasıl olur, böyle bir haksızlık olur mu? Böyle bir haksızlık olmaz. Kadrosu varsa, kıdemi varsa herkes kadrosuna, kıdemine göre aylığını alır."

Haksız uygulamalara karşı vatandaşlardan sandığa giderek tepkilerini ortaya koymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bakınız, devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz. Adaletin olmadığı yerde beşli çeteler cirit atar. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu baronları koşar, eğlenir, gezer, tur atarlar. Gencecik fidan gibi çocuklarımızı zehirlerler. Sözüm var, beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim." diye konuştu.

Türkiye'nin her aşamadaki sorunlarını bildiğini ve bunları çözmeye hazır olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizden tek isteğim var, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Bu kadar kavga yetmedi mi Allah aşkına, kamplaşma yetmedi mi? Devlette liyakati sağlayacağız. Bakın, liyakat ne demek? Devlette adalet olmalı ama liyakat da olmalı. Liyakat, işi ehline teslim etmektir. İşi ehline teslim etmezseniz o zaman tam bir felaket çıkar ortaya. Yani yolsuzluklar çıkar, yani kul hakkı yiyenler öncü olarak toplumun önüne gelirler ve yürümeye başlarlar. Devlette en küçük kademe şefliktir. Bunun için önce KPSS'ye gireceksin, sınavı kazanacaksın, devlet memuru olacaksın, devlet memuru olduktan sonra bir süre geçecek. Sonra sınava girecek ve şef olacaksın ama bakan olmak için iki şeye ihtiyaç var, iyi hal kağıdı ve ilkokul diploması. Devlette liyakat önemlidir. Bunun da sağlanması lazım."

Kılıçdaroğlu, 3 milyon 600 bin Suriyeli'nin Türkiye'de ne işi olduğunu sorarak, "3 milyon 600 bin Suriyeli buraya neden geldi? 3 milyon 600 bin Suriyeli neden tutuluyor? Söz verdim, en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Hiç endişe etmeyin." ifadesini kullandı.

Mitinge katılan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da konuşmasında, 14 Mayıs'ta Türkiye'ye bahar geleceğini söyleyerek, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

Mitingin sonunda Kılıçdaroğlu ve Uysal ile milletvekili adayları, meydandakileri selamladı.

Kılıçdaroğlu, miting öncesi Lala köyünde de vatandaşlarla bir araya gelerek, destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu : Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu : Allah rızası için kul hakkı yiyene oy ...
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Boyabat'ta 1710 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Boyabat'ta 1710 dekar alanda şeker pancarı ekimi ...
GÜNCELLEME - Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına devrildi, 16 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sinop’ta yolcu otobüsü su kanalına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.