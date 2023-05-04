Sinop'ta sahte alkol ve kaçak sigara üreten 2 kişi yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta 2 kişi, bir köyde sahte alkol ve kaçak sigara ürettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez ilçeye bağlı bir köyde iki şüpheli tarafından sahte alkol ve kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonda 40 litre sahte alkol, 36 bin makaron, 5 elektrikli sigara sarma makinesi, bir kollu sigara sarma makinesi, 15 kilogram açık kıyılmış tütün ile sahte alkol ve kaçak sigara imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

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