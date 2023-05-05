Ayancık'ta depremin ardından yardım kampanyalarına destek olanlara plaket

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde deprem bölgesine yönelik yardım kampanyalarına destek olanlara plaket verildi.

İlçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Recep Hasar, Ayancık halkının yaşanan afetin ardından var güçleriyle yaraların sarılmasına destek olmaya çalıştığını söyledi.

Bu süreçte katkı sunanlara teşekkür eden Hasar, "Ayancık'tan deprem bölgesine 14 tır yardım gönderildi. Bunun yanında 991 bin 640 lira nakdi yardım toplandı. Devlet millet birlikteliğinin en güzel örneğini bizlere o gün yaşattınız. Bir afetzede olarak o bölge için yaptıklarınızdan dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Hasar, konuşmasının ardından kampanyalara destek olanlara plaket takdim etti.





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