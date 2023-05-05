Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Sinop Boyabat'ta öğretmenlerle buluştu

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Sinop'un Boyabat ilçesinde öğretmenlerle bir araya geldi.



Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programda okul yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, bilgi alışverişinde bulundu.

Öğretmenlerden eğitimde Türkiye Yüzyılı bilinciyle hareket etmelerini isteyen Yılmaz, "Başarılı olmanın yolu, özverili çalışmaların yanında öğrencileri iyi tanımak, ezbercilik değil çalışmayı ve araştırmayı sevdirebilmekten geçiyor." dedi.

Yılmaz, daha sonra Kaymakam Enver Yılmaz'ı ziyaret ederek, ilçedeki eğitim yatımlarıyla ilgili bilgi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.