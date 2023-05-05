Boyabat’ta ÖSYM tarafından eğitim programı düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkililerince Sinop Üniversitesi personeli ve öğretmenlere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, ÖSYM tarafından alınan kararla yükseköğretim kurumları sınavının artık Boyabat’ta da yapılacağını söyledi.

Bu nedenle ÖSYM’nin verdiği eğitim önemli olduğunu vurgulayan Özkan, "Artık öğrencilerimiz YKS için ilçe dışına gitmekten kurtuluyor. Uzun uğraşlar sonucunda sınavı ilçemize aldık. Böyle önemli bir sınavda görev almadan önce bilgi ve sorumluluklarımızı çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Sınav tecrübesi olan öğretmenlerimizle bu sorumluluğun da altından kalkacağımıza inanıyorum." dedi.

Program, ÖSYM yetkililerinin katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.





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