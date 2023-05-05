Boyabat’ta ÖSYM tarafından eğitim programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat’ta ÖSYM tarafından eğitim programı düzenlendi

AA

Boyabat’ta ÖSYM tarafından eğitim programı düzenlendi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yetkililerince Sinop Üniversitesi personeli ve öğretmenlere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, ÖSYM tarafından alınan kararla yükseköğretim kurumları sınavının artık Boyabat’ta da yapılacağını söyledi.

Bu nedenle ÖSYM’nin verdiği eğitim önemli olduğunu vurgulayan Özkan, "Artık öğrencilerimiz YKS için ilçe dışına gitmekten kurtuluyor. Uzun uğraşlar sonucunda sınavı ilçemize aldık. Böyle önemli bir sınavda görev almadan önce bilgi ve sorumluluklarımızı çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Sınav tecrübesi olan öğretmenlerimizle bu sorumluluğun da altından kalkacağımıza inanıyorum." dedi.

Program, ÖSYM yetkililerinin katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayancık'ta çıkan yangında bir ev yandı
YEREL HABERLER Ayancık'ta çıkan yangında bir ev yandı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Sinop Boyabat'ta öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Sinop ...
Ayancık'ta depremin ardından yardım kampanyalarına destek olanlara plaket
YEREL HABERLER Ayancık'ta depremin ardından yardım kampanyalarına ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle mücadelesini anlattı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Türkiye'nin terörle ...
Sinop'ta sahte alkol ve kaçak sigara üreten 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sinop'ta sahte alkol ve kaçak sigara üreten 2 kişi ...
Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Tank palet fabrikasını Katar ordusundan ...
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Boyabat mitinginde konuştu:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ...
Kılıçdaroğlu : Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu : Allah rızası için kul hakkı yiyene oy ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.