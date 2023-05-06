Ayancık'ta sis ilçenin üzerini kapladı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde sis etkili oldu.

Ayancık'ta etkili olan sis, ilçenin üzerini kapladı.



Zaman zaman yoğun sisin etkili olmasıyla ilçe üstten bakıldığında gözden kayboldu.



Sis bulutları dron ile görüntülendi.





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