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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta trafik denetimine katıldı

AA

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Sinop'ta trafik denetimine katıldı

SİNOP (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'ta trafik denetimine katıldı.

Ersoy, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolasıyla kent merkezi Gelincik Mahallesi’ndeki denetimde, sürücülere yaya ve trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Araçlardaki çocuklara da oyuncak ve düdük hediye eden Ersoy, sürücülere hayırlı yolculuklar diledi.

Denetim ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ersoy, Bakanlık olarak "Bu yolda sana çok güveniyoruz" mottosuyla bir kampanya başlattıklarını anımsattı.

Bu mottoyla ülkenin her noktasında uyguma ve demetimler yaptıklarını anlatan Ersoy şöyle konuştu:

"Allah’a şükür son yıllarda aldığımız önlemlerle, yaptığımız kampanyalarla 2016’lı yıllarda 7 bin 500’lere ulaşmış olan trafik kazalarındaki ölüm sayılarımızı bugün 5 binli rakamlara kadar çekebildik. Bunda hem halkımızın dikkati, kamuoyunun duyarlığı, basınımızın bize verdiği destek ve güvenlik güçlerimizin fedakarca çalışmaları bu sayının düşmesinde etkili oldu.”

Ersoy’a denetimde Vali Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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