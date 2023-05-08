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Sinop'ta 16 bin dekar alanda çeltik ekimine başlandı

AA

Sinop'ta 16 bin dekar alanda çeltik ekimine başlandı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde ekimine başlanan çeltikten bu yıl 15 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Boyabat Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, ilçelerinde bu yıl 16 bin dekar alanda çeltik ekimi yapılacağını söyledi.

Otuz iki köyde yapılan ekimlerden 15 bin ton ürün edilmesinin planlandığını vurgulayan Usta, "Ülkemizin pirinç ihtiyacının yüzde 5,5'ini Boyabat'ta üreten, tarladan sofraya çeltiğin yetişmesi sürecinin her aşamasında emeği olan değerli yetiştiricilerimize bereketli bir yıl geçirmelerini dilerim." dedi.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı ise geçen yıl odanın girişimleri sonucu Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) çeltik alımı yaptığını anımsattı.

Elmacı, bu yıl da alım yapılmasını beklediklerini ifade ederek, "Geçen yıl yüzü gülen çeltik üreticilerimiz, bu çeltik sezonunda ekim alanlarını genişleterek daha fazla ürün elde edeceklerdir. Bizim istek ve temennimiz, devletimizin üreticilerimizin girdi masraflarına daha fazla destek vererek, ülkemiz pirinç ihtiyacının dışa bağımlılığının azaltılmasıdır." diye konuştu.

Çeltik üreticisi İbrahim Madenoğlu, beş yıldır çeltik üretimi yaptığını belirterek, "Çeltik işi zahmetli iş, ilacı, gübresi, mazotu, tohumu maddiyata dayanıyor. Devletimiz bunu göz önünde bulundurarak çeltik alım fiyatlarını biraz daha esnek, yüksek tutarsa bizi çok sevindirir." dedi.

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