Boyabat'ta sürücü ve yayalar bilgilendirildi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte araç sürücüleri ve yayalar bilgilendirildi.

Beyazıt Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası görevlilerince oluşturulan stantta, vatandaşlara emniyet kemeri, aşırı hız ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler, çocuklara da boyama kitabı hediye etti.

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