Ayancık'ta "Sekiz Hafta Sekiz Kitap" projesi başlatıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla “Sekiz Hafta Sekiz Kitap" projesi hayata geçirildi.

Fatih İlkokulu’nda görevli öğretmen ve proje koordinatörü Mehmet Macit Yılmaz, AA muhabirine, yaptıkları projeyle öğrencilerde kitap okumayı bir alışkanlık haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projeye birçok kişinin destek verdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu an üçüncü sınıfta olan öğrencilerime düzenli olarak ikinci sınıfın başından itibaren kitap okutturmaktaydım. Bunu diğer öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ortak hazırladığımız etkinlerle devam ettirdik. Bu projede evde öğrencimizin ailesi ile birlikte her gün yarım saat okumasını öngörüyorduk. Velilerimizin televizyonlarını kapatıp, gündelik işlerini bırakıp çocuklarıyla birlikte yarım saat kitap okumaları çok faydalı bir çalışma olacak. Umarım projemiz öğrencilerimiz için yararlı olacak."

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