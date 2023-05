Boyabat'ta resim sergisi açıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde resim sergisi açıldı.

Gençlik Merkezi Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencilerince 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide 200 resim beğeniye sunuldu.



Serginin açılışına katılan Kaymakam Enver Yılmaz, öğrencilere emekleri dolasıyla teşekkür etti.

Resimlerin her birinin değerli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gençlik merkezimizin böyle güzel bir çalışma yapması bizleri mutlu etti. Şunu biliyoruz ki çocuklarımızın her biri çok yetenekli ve başarılı çalışmalara imza atmışlar. Elbette ki yavrularımızın yeteneklerinin iyi tespit edilip, o doğrultuda uzman ve çalışkan rehberlerimizin verdiği eğitimlerle daha güzel eserler oluşturulacağına inanıyoruz. Biz istiyoruz ki her evladımızın yetenek ve kabiliyetleri ortaya çıkarılsın ve elinden tutulsun. Başarı peşinden gelecektir." dedi.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.