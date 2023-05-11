Ayancık'ta sportif yetenek taraması yapıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında yetenek taraması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde yapılan taramaya 202 öğrenci katıldı.

İlçe stadyumundaki taramada ekipler öğrencileri boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu gibi kategorilerde değerlendirdi.

Projeyle milli takım altyapılarına ve olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.





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