Ayancık'ta Hıdırellez ve Anneler Günü etkinlikleri düzenlendi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde Anneler Günü ile Hıdırellez dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada, gözlerini açtıkları ilk günden itibaren sevgisi, şefkat, merhametiyle kendilerini kucaklayan, hayatını evlatlarına adayan hakkı ödenmeyecek anneler ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutladı.



Kaya, herkesin Hıdırellez ve Anneler Günü etkinliklerinde hoşça vakit geçirmelerini diledi.



Yöresel halk oyunu gösterisinin ardından katılımcılara keşkek ikram edildi, annelere karanfil dağıtıldı. Etkinlikte müzik dinletisi, çocuklara yüz boyama gibi aktiviteler gerçekleştirildi.





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