Boyabat ve Ayancık'ta Gençlik Haftası kutlandı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ve Ayancık ilçelerinde Gençlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Boyabat’ta, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Kent Meydanı’nda gençlik şöleni gerçekleştirildi.

Şölende, gençlere yönelik robotik kodlama, resim sergisi, müzik atölyesi, mas güreşi, minyatür tenis, mini futbol turnuvası gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Ayancık ilçesinde ise hafta kapsamında gençlere yönelik langırt ve playstation turnuvası gerçekleştirildi.

Etkinliklere gençlerin yoğun katılım gösterdikleri görüldü.

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