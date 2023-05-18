Sinop'ta balıkçılarca yapılan "lakerda" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçılar tarafından iri palamutlardan yapılan lakerda (tuzlu balık), Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Sinop Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, lakerdanın coğrafi işaret alması için 2 yıl önce başvuruda bulunulduğu belirtildi.
Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT'in Sinop'ta üretilen lakerdaya coğrafi işaret tescil belgesi verdiği aktarılan açıklamada, kararın balıkçılık sektörü adına sevindirici bir gelişme olduğu kaydedildi.