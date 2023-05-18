Sinop'ta balıkçılarca yapılan "lakerda" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçılar tarafından iri palamutlardan yapılan lakerda (tuzlu balık), Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, lakerdanın coğrafi işaret alması için 2 yıl önce başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Başvuruyu değerlendiren TÜRKPATENT'in Sinop'ta üretilen lakerdaya coğrafi işaret tescil belgesi verdiği aktarılan açıklamada, kararın balıkçılık sektörü adına sevindirici bir gelişme olduğu kaydedildi.

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