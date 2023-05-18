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Ayancık'ta afetzedeler için yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

AA

Ayancık'ta afetzedeler için yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 79 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Yapımı tamamlanan konutlar için düzenlenen kura ve anahtar teslim törenine telefonla bağlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 79 yeni yuvayı Ayancık halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan sel felaketinin tüm izlerini silmeye devam ettiklerini vurgulayan Kurum, "Tüm yeni evlerimiz, yeşil alanlarımız, sosyal donatılarımızın, Karadeniz'in incisi Sinop'umuz için, Ayancıklı kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise yaptığı konuşmada, felaket sonrası ilçeyi yeniden ayağa kaldırma noktasında birçok çalışmanın olduğunu söyledi.

Yıkılan köprülerin, yolların, iş yerlerinin tekrar inşa edilerek hizmete açıldığını anımsatan Maviş, "Afet konutlarımızdan 79 tanesini yaptık ve bugün kurasını çekiyoruz. Bizden yıllarca Ayancıklı vatandaşlar TOKİ konutu istemişti. İnşallah geride kalan hak sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılayacak yeni konut yapımına başlanacak. Ayancık halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.



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