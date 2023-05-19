19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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SİNOP (AA) - Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Sinop'taki kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Tören, Gençlik Haftası'nda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Hüseyin Akbaş Spor Salonu'na kadar Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Buradaki törende ise halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

​​​​​​​Programa kesin olmayan sonuçlara göre Tokat'tan milletvekili seçilen AK Parti'li Yusuf Beyazıt ile CHP'li Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

​​​​​​​- Çorum

Çorum'da kutlamalar gençlik yürüyüşüyle başladı.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan grup bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, buradaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programın ardından Atatürk Spor Salonu'nda kutlama yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törene katılanların bayramını kutladı.

Törende öğrenciler cimnastik, judo ve tekvando ile halk oyunları gösterileri sundu.

Törende ayrıca yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene kesin olmayan sonuçlara göre Çorum'dan milletvekili seçilen AK Parti'li Yusuf Ahlatcı, CHP'li Mehmet Tahtasız, MHP'li Vahit Kayırıcı, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sağanak uyarısı nedeniyle Merkez Spor Salonu'nda devam eden programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, sporcular gösteri gerçekleştirdi.

Program halk oyunları gösterilerinin ardından tören geçişi ile son buldu.

- Amasya

Amasya'daki tören, Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalar Amasya Spor Salonu'nda devam etti.

Vali Mustafa Masatlı'nın katılımcıları selamladığı törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tekvando, judo, güreş takımı sporcuları ve halk oyunları ekibi gösteri gerçekleştirdi.

Gösterilerin sonunda Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında daha önce derece alan sporculara hediyeler verildi.

Tören Vali Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Belediye Başkanı Bayram Çelik'in spor salonunda kurulan stantları gezmesiyle sona erdi.

Merzifon, Suluova, Taşova, Gümüşhacıköy ilçelerinde de törenler düzenlendi. Etkinlikler gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.



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