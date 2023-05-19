19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Boyabat ilçesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve öneminin belirtildiği şiirler okunarak halk oyunları ve spor gösterileri yapıldı.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Ayancık ilçesindeki tören ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Gazi Stadı'nda devam eden törende halk oyunları gösterileri sunularak, çuval, halat çekme ve koşu yarışmaları gerçekleştirildi.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Türkeli ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda törende ise öğrenciler tarafından spor gösterileri sunuldu.

Halat çekme ve bilek güreşi müsabakalarının da yapıldığı tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.





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