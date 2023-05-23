Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel ürünler kermesi açıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında açılan kermeste yöresel ürünler tanıtıldı.
Bu yıl ikincisi kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Sinop Belediyesi Yaşlılar Evi bahçesinde yöresel ürünler kermesi düzenlendi.
Kermeste, kente özgü nokul, helva, katlama, dolma gibi çok sayıda ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer ilgililer de kermese katılarak ürünlere ilişkin bilgi aldı.
Etkinlik, kermese katılanlara katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.