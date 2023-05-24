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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop'ta seçim bürosunu ziyaret etti

AA

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop'ta seçim bürosunu ziyaret etti

SİNOP (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop'un Boyabat ilçesinde seçim bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette vatandaşlara seslenen Altay, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçim sloganlarını, "Terör bitecek, Suriyeliler gidecek" olarak belirlediklerini söyledi.

Seçimin ilk turunda milletin kimseye ülkeyi yönetme yetkisi vermediğini ifade eden Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda alabileceği maksimum oyu aldığını öne sürdü.

Altay, Anadolu'yu adım adım gezdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü tarafından suikasta uğrayan tek lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İkinci oy ile ilgili konuşacak olursak, Erdoğan alacağı maksimum oyu aldı. Bizim yaptığımız çalışmalarla birlikte millet gerçeği görmeye başladı. Anadolu'yu adım adım gezen biri olarak vatandaşlara bunları anlatıyoruz. CHP'ye milliyetçilik üzerinden atılan bu çamurun tutmadığını, Türkiye'ye bu kısa sürede anlatmak zorundayız. Bunu üşenmeden tek tek duyurmamız gerekiyor. Ben seçimle ilgili umudumu koruyorum. Türkiye'nin başına, haram yemeyen, kimsenin hakkını yemeyen, uzlaştırıcı bir insanın gelmesi lazım. Türkiye'de şu an hiçbirimizin can, mal, namus güvenliğimiz yok. Esenler'de, Bağcılar'da tanıdıklarınız var, arayın sorun. 'Çocuğunuzu akşam markete gönderebiliyor musunuz?' diye sorun. İstanbul'da yaşanan şeylerin aynısı seçimden sonra yanlış bir tercihte iki sene sonra Boyabat'ta da yaşanacak. Çocuklarımızı Suriyelilerden markete gönderemeyeceğiz. 10 milyon mülteci sayısı 20 milyona çıkacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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