Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında depremzedelere yöresel yemek ikram edildi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında, kentteki depremzedelere yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen hafta çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve kente gelen vatandaşlara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Mahmut Kefevi Öğrenci Yurdu'ndaki etkinlikte, afetzedelere yöresel mantı ve nokul ikram edildi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren de katıldı.

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