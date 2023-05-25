Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için doğaya avcı böcekler bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için doğaya avcı böcekler bırakıldı

AA

Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için doğaya avcı böcekler bırakıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kestane ağaçlarını gal arısından korumak için doğaya laboratuvarda üretilen avcı böcekler bırakıldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen zararlı gal arılarıyla mücadele edecek 3 bin 563 avcı böcek, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde doğaya salındı.

Avcı böceklerin doğadaki sayısının gelecek yıl 130 bini bulması hedefleniyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce ormanlara zarar veren tüm etmenlere karşı mücadele artarak devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayancık'ta Bilim Şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Ayancık'ta Bilim Şenliği düzenlendi
Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında depremzedelere yöresel yemek ikram edildi
YEREL HABERLER Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında ...
Türk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyor
YEREL HABERLER Türk konak kültürü Sinop'ta tarihi yapıda yaşatılıyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop'ta seçim bürosunu ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop'ta seçim ...
Sinop'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sinop'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı
Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel ürünler kermesi açıldı
YEREL HABERLER Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel ...
GÜNCELLEME- Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME- Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden ...
Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.