Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için doğaya avcı böcekler bırakıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, kestane ağaçlarını gal arısından korumak için doğaya laboratuvarda üretilen avcı böcekler bırakıldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlük tarafından Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda üretilen zararlı gal arılarıyla mücadele edecek 3 bin 563 avcı böcek, Ayancık, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde doğaya salındı.

Avcı böceklerin doğadaki sayısının gelecek yıl 130 bini bulması hedefleniyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce ormanlara zarar veren tüm etmenlere karşı mücadele artarak devam edecek.

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