Sinop'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında vatandaşlara nokul ikram edildi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara kente özgü üretilen nokul ikramında bulunuldu.

Bu yıl ikincisi kutlanan hafta çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Alaaddin Camisi avlusunda etkinlik düzenlendi.

Cuma namazı sonrası vatandaşlara Sinop'a özgü, un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun içine üzümlü, cevizli veya kıymalı iç harç koyularak üretilen nokul ikram edildi.

Etkinliğe Vali Erol Karaömeroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ile diğer ilgililer katıldı. ​​​​​​​





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