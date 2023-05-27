Sinop'ta BİLSEM Şenliği ve kermes düzenlendi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta Bilim ve Sanat Merkez Müdürlüğü (BİLSEM) Şenliği ile kermes gerçekleştirildi.

Sinop BİLSEM Müdürü Tamer Yurtseven, il genelinde çok sayıda öğrenci ve velinin katıldığı şenlik ve kermeste TEKNOFEST, TÜBİTAK ve eTwinning proje sergileri ile atölye etkinliklerinin tanıtıldığını söyledi.



Son TEKNOFEST finallerinde 3 proje ile Sinop'u temsil ettiklerini anlatan Yurtseven, şenlikte bu projelerin yanı sıra karbon ayak izi, ebru, kara kalem, karikatür, origami, akıl ve zeka oyunları, robotik, basit kodlama, yaratıcı düşünme, patent ve tasarım tescil gibi Bilim ve Sanat Merkezinde açılan atölyelerin tanıtımı ve etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Başta Sinop Üniversitesi olmak üzere farklı kurumların da şenliğe katıldığını dile getiren Yurtseven, "Etkinlikte bilimsel bilginin yaygınlaştırılması, bilim sanat ve teknoloji arasındaki etkileşimin artırılması için sergi, sahne şovları, bilim oyunları gibi etkinlikler düzenlendi. Bilim ve Sanat Merkezi okul aile birliğinin organize ettiği şenlikte veliler de kermesle merkezimize destek verdi." dedi.

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